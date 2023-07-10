Элина Свитолина может стать четвертой чемпионкой Grand Slam в роли мамы: кто это делал раньше

Украинская спортсменка уже вышла в четвертьфинал Уимблдона и не намерена останавливаться. В случае триумфа на кортах Англии Элина войдет в историю тенниса.

В этом году Элина Свитолина удачно выступает на турнирах Grand Slam по возвращении из декрета. На Ролан Гаррос украинка вылетела в четвертьфинале.

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Теперь же Элина дошла до аналогичной стадии на Уимблдоне, где сойдется с первой ракеткой мира Игой Швентек. Впрочем, Свитолина настроена выиграть первый в карьере турнир Grand Slam.

Если ей это удастся, она войдет в историю тенниса. Раньше только три теннисисток выигрывали самый престижный теннисный турнир в роли мамы. 24 канал рассказывает, кто это был.

Три матери-чемпионки

Впервые такое достижение покорилось Маргарет Корт. Австралийка в 1973-м чуть не оформила Большой шлем, выиграв все три топ-турнира, кроме Уимблдона.

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Позже Grand Slam в роли матери выиграла также австралийка Ивонн Гулагонг. В 1980 году девушка победила на Уимблдоне и до сих пор остается единственной, кто после декрета торжествовал на травяном топ-соревновании. Ориентир для Светолиной!

Последней в этом списке стала легендарная бельгийка Ким Клийстерс. Родив дочь Джаду в 2008-м, теннисистка вернулась на корт после декрета в 2,5 года. Как и в случае с Кортом, Ким покорились три турнира Grand Slam:

US Open-2009

US Open-2010

Australian Open-2011

. В октябре прошлого года Элина Свитолина впервые стала мамой. Украинка родила дочь Скай от известного французского теннисиста Гаэля Монфиса. Одесситка находилась в декрете один год.