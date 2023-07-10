Цього року Еліна Світоліна вдало виступає на турнірах Grand Slam після повернення з декрету. На Ролан Гаррос українка вилетіла у чвертьфіналі.

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Тепер же Еліна дійшла до аналогічної стадії на Вімблдоні, де зійдеться з першою ракеткою світу Ігою Швьонтек. Втім Світоліна налаштована виграти перший в кар'єри турнір Grand Slam.

Якщо їй це вдасться, то вона увійде в історію тенісу. Раніше лише троє тенісисток вигравали найпрестижніший тенісний турнір у ролі мами. 24 канал розповідає, хто ж це був.

Три матері-чемпіонки

Вперше таке досягнення підкорилось Маргарет Корт. Австралійка у 1973-му ледь не оформила Великий шлем, вигравши всі три топ-турніри, окрім Вімблдона.

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Пізніше Grand Slam у ролі матері виграла також австралійка Івонн Гулагонг. У 1980 році дівчина перемогла на Вімблдоні і досі залишається єдиною, хто після декрету тріумфував на трав'яному топ-змаганні. Орієнтир для Світоліної!

Останньою у цьому списку стала легендарна бельгійка Кім Клійстерс. Народивши доньку Джаду у 2008-му, тенісистка повернулась на корт аж після декрету у 2,5 роки. Як і у випадку з Корт, Кім підкорились три турніри Grand Slam:

US Open-2009

US Open-2010

Australian Open-2011

Довідка. У жовтні минулого року Еліна Світоліна вперше стала мамою. Українка народила доньку Скай від відомого французького тенісиста Гаеля Монфіса. Одеситка знаходилась у декреті один рік.