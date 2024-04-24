Переговоры стартовали: Ливерпуль определился с фаворитом на должность главного тренера

По окончании сезона-2023/2024 закончится почти 9-летнее пребывание Юргена Клоппа во главе Ливерпуля. Он заблаговременно объявил о своем уходе и сейчас "красные" занимаются поиском нового тренера.

Долгое время фаворитом на эту должность считался Хаби Алонсо, который сотворил настоящую сказку, добыв первое в истории чемпионство с Байером. Однако бывший полузащитник мерсисайдцев решил остаться в Германии

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Ливерпуль определился с заменой Клоппу

После этого с "красными" связывали немало имен, однако сейчас все идет к тому, что главным претендентом на вакантное место стал Арне Слот. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Ливерпуль уже ведет переговоры с Фейеноордом по трансферу главного тренера роттердамцев.

Отмечается, что в контракте 45-летнего специалиста не прописана фиксированная сумма компенсации за переход, но бесплатно нидерландцы его не отпустят. Действующее соглашение между сторонами заканчивается 30 июня 2026 года.

Сам тренер очень заинтересован в работе с "красными". Переговоры между ним и мерсисайдцами продолжаются и продвигаются хорошо.

. Летом 2023 года донецкий Шахтер был заинтересован в услугах Арне Слота. Однако он решил остаться в нидерландском клубе, а затем дончане подписали соглашение с его помощником Марино Пушичем.

Отметим, что в нынешнем сезоне Фейенорд занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и выиграл национальный кубок.

Что известно об Арне Слоте