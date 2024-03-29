Главный тренер леверкузенского Байера Хаби Алонсо опроверг все слухи вокруг своего будущего. Испанец продолжит работать с "фармацевтами", которых уверенно ведет к историческому чемпионству.

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Хаби Алонсо принял лучшее решение

42-летний тренер во время международной паузы, вызванной матчами сборных, взял время на размышления. Испанец решил не менять клуб, в котором он может стать частью истории.

"У меня была хорошая встреча с Байером и я сообщил им, что остаюсь и продолжаю работать в клубе. После многих разговоров о своем будущем я использовал международный перерыв, чтобы подумать и принять решение. Это место для меня.

Моя работа в Байере не закончилась. Я хочу помочь клубу, помочь игрокам развиваться, руководство великолепное... здесь все фантастично. Я еще молодой тренер, но думаю, что это лучшее решение для моего будущего. Я не спешил и уверен в этом", – рассказал тренер Байера.

Он поблагодарил руководство клуба и болельщиков за невероятную поддержку. Поэтому Хаби Алонсо просто не смог их предать.

Также испанец дипломатично прокомментировал предложения со стороны Ливерпуля и Баварии.

Я не буду комментировать слухи о Ливерпуле или Баварии. Это большие клубы, и я имею тесные связи с ними, но я нахожусь там, где хочу быть. Сейчас не время решать свое будущее, я хочу развиваться в Байере,

– заметил Хаби Алонсо.

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