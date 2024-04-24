Долгое время фаворитом на эту должность считался Хаби Алонсо, который сотворил настоящую сказку, добыв первое в истории чемпионство с Байером. Однако бывший полузащитник мерсисайдцев решил остаться в Германии
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После этого с "красными" связывали немало имен, однако сейчас все идет к тому, что главным претендентом на вакантное место стал Арне Слот. Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что Ливерпуль уже ведет переговоры с Фейеноордом по трансферу главного тренера роттердамцев.
Отмечается, что в контракте 45-летнего специалиста не прописана фиксированная сумма компенсации за переход, но бесплатно нидерландцы его не отпустят. Действующее соглашение между сторонами заканчивается 30 июня 2026 года.
Сам тренер очень заинтересован в работе с "красными". Переговоры между ним и мерсисайдцами продолжаются и продвигаются хорошо.
Отметим, что в нынешнем сезоне Фейенорд занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов и выиграл национальный кубок.
Что известно об Арне Слоте
- Бывший футболист, который всю свою карьеру провел в чемпионате Нидерландов
- В 2013 году в Зволле закончил игровую карьеру и сразу присоединился к тренерскому штабу молодежной команды этого клуба
- Впоследствии работал со взрослыми командами Камбюра и АЗ Алкмар
- В июле 2021 возглавил Фейенорд, с которым завоевал первые трофеи в своей тренерской карьере – чемпионство в сезоне-2022/2023 и Кубок Нидерландов-2023/2024.