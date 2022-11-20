Карим Бензема присоединился к когорте травмированных футболистов сборной Франции, не сыграющих в Катаре. Форвард получил травму на тренировке национальной команды. До этого у француза тоже были проблемы со здоровьем , но Карим уверял, что подойдет к ЧМ в полной боевой готовности.

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Нашли замену лидеру команды

Однако разрыв мышцы бедра не позволит футболисту выйти на футбольное поле в Катаре. Нападающий мадридского Реала готов уступить свое место игроку, который поможет команде на Мундиале.

Издание Marca назвало главную кандидатуру на это место. Вроде бы уже в ближайшее время в расположение действующих чемпионов мира прибудет форвард Антони Марсьяль, выступающий за английский Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Марсьяль только летом 2022-го вернулся в "красные дьяволы" по аренде из испанской Севильи, за которую играл с 25 января того же года.

Любопытно! Антони выступлениями в Катаре могут начать четвертый десяток матчей в футболке национальной команды. В Мундиаль в активе Марсьяля уже есть 30 поединков, в которых он забил всего два гола.

К слову, это уже далеко не первый серьезный урон в команде Дидье Дешама. На чемпионате мира-2022 точно не сыграют Поль Погба, Н'Гого Канте, Преснель Киммпембе и Кристофер Нкунку.

Подопечные Дешама даже с такими кадровыми проблемами попытаются защитить звание действующих чемпионов мира.

Календарь матчей сборной Франции на ЧМ-2022