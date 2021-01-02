Менеджер непобедимого бойца из России Али Абдель-Азиз откровенно признался, кто бы мог вернуть Хабиба в октагон. По его словам, это под силу было бы сделать Жоржу Сен-Пьеру из Канады, сообщает TMZ. Примечательно Это конец: Хабиб назвал, кто займет титул чемпиона UFC Интересный соперник Хабиба "Думаю, если бы Жорж Сен-Пьер серьезно собирается возобновлять карьеру, то это могло бы поднять Хабиба", – заявил представитель россиянина. Ранее сообщалось, что таким соперником мог также стать Мухаммед Али. Об этом говорил сам российский боец. Но, к сожалению, его уже нет на этом свете. Добавим, что легенда бокса умер летом 2016 года. Кто такой Жорж Сен-Пьер? Канадский боец, двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в полусреднем весе по версии UFC (2006/07, 2008/13 года). Выступления Жоржа неоднократно отмечались денежными премиями: "Бой вечера" (4 раза), "Нокаут вечера" (1 раз), "Покорение вечера" (1 раз). Зимой 2013 года заявил о завершении карьеры, но не исключил своего возвращения. Президент UFC Дэйна Уайт изо всех сил пытается уговорить Хабиба вернуться в октагон и осуществить мечту отца – 30 побед. Сам Нурмагомедов не имеет мотивации восстанавливать карьеру, которую он завершил по просьбе матери, которая не может видеть бои сына не под руководством отца. Добавим, что Нурмагомедов-старший умер весной 2020-го года от коронавируса. Уайт назначил встречу россиянину перед поединком Конора МакГрегора и Дастина Порье.