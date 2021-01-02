Менеджер непобедимого бойца из России Али Абдель-Азиз откровенно признался, кто бы мог вернуть Хабиба в октагон. По его словам, это под силу было бы сделать Жоржу Сен-Пьеру из Канады, сообщает TMZ.

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Интересный соперник Хабиба

"Думаю, если бы Жорж Сен-Пьер серьезно собирается возобновлять карьеру, то это могло бы поднять Хабиба", – заявил представитель россиянина.

Ранее сообщалось, что таким соперником мог также стать Мухаммед Али. Об этом говорил сам российский боец. Но, к сожалению, его уже нет на этом свете. Добавим, что легенда бокса умер летом 2016 года.

Кто такой Жорж Сен-Пьер?

Канадский боец, двукратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в полусреднем весе по версии UFC (2006/07, 2008/13 года). Выступления Жоржа неоднократно отмечались денежными премиями: "Бой вечера" (4 раза), "Нокаут вечера" (1 раз), "Покорение вечера" (1 раз). Зимой 2013 года заявил о завершении карьеры, но не исключил своего возвращения.