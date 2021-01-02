Менеджер непереможного бійця з Росії Алі Абдель-Азіз відверто зізнався, хто б міг повернути Хабіба в октагон. За його словами, це під силу було б зробити Жоржу Сен-П'єру з Канади, повідомляє TMZ.

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Цікавий суперник Хабіба

"Гадаю, якби Жорж Сен-П'єр серйозно збирається відновлювати кар'єру, то це могло б підійняти Хабіба", – заявив представник росіянина.

Раніше повідомлялось, що таким суперником міг також стати Мухаммед Алі. Про це говорив сам російський боєць. Але, на жаль, його вже немає на цьому світі. Додамо, що легенда боксу помер влітку 2016-го року.

Хто такий Жорж Сен-П'єр?Канадський боєць, дворазовий чемпіон світу зі змішаних бойових мистецтв у напівсередній ваговій категорії за версією UFC (2006/07, 2008/13 роки). Виступи Жоржа неодноразово відзначались грошовими преміями: "Бій вечора" (4 рази), "Нокаут вечора" (1 раз), "Підкорення вечора" (1 раз).О Взимку 2013-го року заявив про завершення кар'єри, але не виключив свого повернення.