Чемпион UFC из России Хабиб Нурмагомедов похоже окончательно решил не возвращаться в Октагон. Он назвал лучших бойцов дивизиона.

После боя с Гейджи Хабиб объявил, что завершает спортивную карьеру по просьбе матери после смерти отца и одновременно тренера Абдулманап Нурмагомедова. В интервью "Матч ТВ" Нурмагомедов-младший рассказал, кого он считает лучшими бойцами.

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Кого выделил чемпион?

Дастин Порье

Конор МакГрегор

Ислам Махачов

Именно такую ​​топ-3 в легком весе выделил российский боец. На вопрос, кто же займет пояс чемпиона UFC, которым владеет Хабиб, то ответ бойца была простым: "Победитель боя Конор – Порье займет титул чемпиона UFC".

Отметим, что президент UFC Дэйна Уайт заявлял, что этот бой не будет титульным. Он уверен в возвращении россиянина в Октагон. Но, как видим, Хабиб не слишком горит желанием снова входить в спортивный режим. Сейчас у него обычные дела – сельское хозяйство и учеба в университете.

Однако Уайта не покидает надежда вернуть Нурмагомедова. Он запланировал с ним встречу как раз перед поединком МакГрегор – Порье (23 января). Руководителя UFC "греет" мысль, что мечта отца Хабиба пока не осуществилась – показатель в 30 побед. Сейчас в активе бойца из России 29 побед.