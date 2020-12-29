Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, какой соперник мог бы вернуть его в октагон. Им мог быть Мухаммед Али.

Российский боец Хабиб Нурмагомедов наотрез отказывается возвращаться в клетку. Даже мечта его умершего отца в 30 побед не добавляет мотивации спортсмену подраться еще раз. В эфире "Матч ТВ" он откровенно рассказал, что хотел бы встретиться с Мохаммедом Али.

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Соперник, который вернул бы чемпиона

"Не буду скрывать, меня уговаривают вернуться. В этом нет ничего из ряда вон выходящего. Предлагают условия и соперников. Бойцам сложно меня удивить. Я половину боев с соперниками из топ-10 завершил досрочно", – заявил чемпион.

По словам россиянина, через две недели его ждет анонсированная встреча с Дейном Уайтом. Но он не хочет обещать президенту UFC, что вернется в клетку.

Есть ли спортсмен, ради которого я вернусь? Видимо, Мохаммед Али. Но, к сожалению, его с нами нет,

– признался Хабиб.

Ранее сообщалось, что в начале нового 2021-го года руководитель UFC хочет постараться уговорить непобедимого бойца вернуться. Встреча сторон должна состояться перед UFC 257, который состоится 23 января в Абу-Даби (ОАЭ). Главным шоу вечера будет бой Конора МакГрегора и Дастина Порье.

Ранее Уайт уверял, что Хабиб вернется в клетку, чтобы осуществить свою и отца мечту – 30 побед. Поэтому глава UFC заявил, что бой МакГрегор – Порье не будет титульным. Отметим, что бойцы уже встречались на канвасе. В 2014 году успех праздновал ирландец.