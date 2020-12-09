Российский пилот Формулы-1 Никита Мазепин попал в секс-скандал. Для него это может закончиться уходом из гонки. Все из-за видео с моделью Андреа.

Напомним, Никита Мезепин опубликовал видео, на котором он пристает к девушке на заднем сиденье автомобиля. Сама девушка полуобнаженная. Поведение Мазепина, на первый взгляд, похоже на сексуальное домогательство.

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Девушка, которая была на видео Мазепина, оказалась моделью. Ее имя Андреа Дивали и свою версию событий она выложила в сторис инстаграм. По ее словам, все, что происходило на этом видео – это шутка, ведь они давние друзья с российским пилотом. Поэтому никакого сексуального домогательства там не было.

В инстаграм девушки много ее фотографий из ОАЭ, где она как модель позирует в нижнем белье.