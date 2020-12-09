Російський пілот Формули-1 Микита Мазепін потрапив у секс-скандал. Для нього це може закінчитися вигнанням з перегонів. Все через відео з моделлю Андреа.

Нагадаємо, Микита Мезепін опублікував відео, на якому він пристає до дівчини на задньому сидінні автомобіля. Саме дівчина напівоголена. А поведінка Мазепіна, на перший погляд, схожа на сексуальне домагання.

Детальніше Не провів жодної гонки, а вже хочуть вигнати: секс-скандал з росіянином Мазепіним в Формулі-1

Дівчина, яка опинилася на відео Мазепіна, виявилася моделлю. Її ім'я Андреа Дівалі, і свою версію подій вона виклала в сторіс інстаграм. За її словами, все, що відбувалося на цьому відео – це жарт, адже вони давні друзі з російським пілотом. Тож ніякого сексуального домагання там не було.

Інстаграм дівчини рясніє її фотографіями з ОАЕ, де вона як модель позує у спідній білизні.