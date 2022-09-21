Миколенко: Он сказал, что это тактика перед матчем

Фланговый защитник почувствовал дискомфорт в конце крайней игры против Вест Хэма (1:0). Виталий Миколенко попал в заявку Украины на матч против Шотландии в Лиге наций, но его участие в ней практически невозможно.

Следует узнать Травмированный Миколенко рассказал, сможет ли сыграть за Украину в сентябрьских матчах Лиги наций

Футболист рассказал детали момента получения травмы. Интересно, что в этом эпизоде ​​задействован защитник сборной Шотландии и одноклубник украинца Натан Паттерсон. Миколенко решил посмеяться над партнером по Эвертону.

В них не будет играть Робертсон. За последние 4 месяца я не думаю, что многое изменилось. Возможно, у кого-то чуть-чуть больше игровой практики стало. Слежу только за своим одноклубником Паттерсоном, он в очень хорошей форме. Когда я травмировался, он мне пас отдавал. Он сказал, что это тактика перед матчем, что он уже думал о следующей встрече за сборную. Немного пошутили. И он, и я в хорошем настроении,

– сказал Миколенко.

Первая встреча Украины и Шотландии стартует 21 сентября в 21:45, а второй поединок в Лиге наций между этими сборными состоится уже 27 сентября в этот же час.

Отметим, что в лагере "сине-желтых" есть еще один футболист, с травмой попавший в заявку на игру. Это Виктор Коваленко, тоже трамвировавшийся в последней игре Специи, а на одной из тренировок сборной еще и потянул ногу.