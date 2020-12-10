У середу, 9 грудня, Шахтар нульовою нічиєю з Інтером завершив груповий етап Ліги чемпіонів. Найвищі оцінки за матч отримали відразу декілька гравців "гірників".

Нічия принесла Шахтарю єврокубкову весну, але тепер у Лізі Європи. А от Інтер продовжив чорну смугу виступів у Лізі чемпіонів. Італійці знову зупинились на груповому раунді, пише 24 канал.

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Оцінки гравців

Авторитетне видання WhoScored оцінила гру футболістів у зустрічі. Тут найвищі оцінки отримали відразу декілька гравців. Ними стали захисники Шахтаря Микола Матвієнко та Валерій Бондар, а також голкіпер Анатолій Трубін. Їх гру оцінили по 7,4. Але мінімальну перевагу віддали Матвієнку.

Трохи менший бал отримав Тайсон – 7,3. Найкраще з лавки запасних вийшов Давід Хочолава – 7,0. Грузин ще у першому таймі замінив Вітао, який отримав травму в одному з епізодів.

У поєдинку проти італійців Трубін 6 разів рятував власні ворота, тричі вдало зіграв на виході та віддав 42 передачі з точністю 71%. Протягом усього матчу голкіпер Шахтаря не мав часі відпочити. Господарі 19 разів пристрілювались по воротах "гірників" та виконали 17 стандартів.

У складі Інтера думки теж розділились. Відразу два італійці Ромелу Лукаку та Стефан Де Врей отримали по 7,3.



Інтер – Шахтар: оцінки гравців / Скріншот із WhoScored