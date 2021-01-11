Холанд, Фелиш, Санчо и Фати: Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков до 21 года
Некоторые футболисты начинают показывать невероятную игру уже в юном возрасте. Поэтому ничего удивительного нет, что когда им еще не исполнился 21 год, а их уже оценивают в 100 миллионов евро. Таких футболистов есть аж трое.
Портал Transfermarkt решил составить сборную самых дорогих игроков, которым еще не исполнился 21 год. Для тех, кто захочет приобрести этих футболистов, придется выложить не менее 800 миллионов евро.
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Сразу трое игроков в этой сборной стоят 100 миллионов евро. Все трое играют в атаке. Это нападающий мадридского Атлетико Жоау Фелиш (в версии Transfermarkt он на позиции атакующего полузащитника), а также два игрока дортмундской Боруссии – Джейдон Санчо и Эрлинг Холанд.
Самым дешевым игроком в этой сборной является правый защитник Челси Рис Джеймс. Его оценили в 35 миллионов евро.
Сборная самых дорогих игроков до 21 года от Transfermarkt
- Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Милан, 60 миллионов евро).
- Защитники: Маттейс де Лигт (Ювентус, 75 миллионов евро), Алессандро Бастони (Интер, 50 миллионов евро), Рис Джеймс (Челси, 35 миллионов евро), Альфонсо Дэвис (Бавария, 80 миллионов евро).
- Полузащитники: Эдуардо Камавинга (Ренн, 60 миллионов евро), Фил Фоден (Манчестер Сити, 60 миллионов евро), Жоау Фелиш (Атлетико, 100 миллионов евро).
- Нападающие: Джейдон Санчо (Боруссия Дортмунд, 100 миллионов евро), Ансу Фати (Барселона, 80 миллионов евро), Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд, 100 миллионов евро).
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