Жеребкування розпочалось о 13:00 (за Києвом) у швейцарському Ньоні. Переможець пари Динамо – Рейнджерс потрапив до списку сіяних у Шляху представників ліг, пише 24 Канал.

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Ймовірний суперник київського клубу

До несіяних Шляху представників ліг потрапили наступні пари: Зальцбург – Твенте та Лілль – Фенербахче.

За результатом жеребкування, потенційний суперник киян визначиться у протистоянні Зальцбург – Твенте. Однак спершу команді із Києва потрібно буде пройти шотландський Рейнджерс. Вже 6 серпня команди проведуть першу гру (о 21:00 за київським часом).

Матч-відповідь Рейнджерс – Динамо запланований на 13 серпня (21:45).

Нагадаємо, що через виступи у єврокубках старт Динамо у новому сезоні УПЛ-2024/2024 відтермінований. Підопічні СаШо розпочнуть для себе внутрішні змагання із третього туру, коли зіграють проти львівських Карпат, які повернулись у першість.

У кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо вже пройшло сербський Партизан. За підсумками двох матчів рахунок 2:9.