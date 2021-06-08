Кто стал "Львом матча" после разгромной победы Украины над Кипром накануне Евро-2020: фото

Сборная Украины 7 июня сыграла свой последний спарринг перед Евро-2020. После встречи был назван лучший игрок поединка.

Лучший игрок матча

Команда Андрея Шевченко провела хороший матч против Кипра. Украинцы забили четыре гола и оставили свои владения на замке. Соперник почти ничего не создал перед воротами Андрея Пятова. Правда, киприоты с 36-й минуты играли в меньшинстве.

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Украинская сборная благодаря двум пенальти открыла и удвоила счет. Уверенно 11-метровые реализовали Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко. Игрок Вест Хэма Ярмоленко оформил в матче дубль, еще один результативный выстрел забил Роман Яремчук. В итоге 4:0 в пользу "сине-желтых".

После поединка традиционную награду "Лев матча" получил Александр Зинченко. Для игрока такое признание стало уже вторым в футболке украинской сборной. В поединке Александр не только забил гол, но и взял на себя качества лидера команды и в одной из атак попал в штангу. Левый защитник Манчестер Сити провел свою первую игру за нашу сборную во время подготовки к чемпионату Европы. Свой голевой удар футболист посвятил беременной жене и выложил трогательный пост в инстаграме. Александр после противостояния признался, что перед встречей пообещал Владе отметиться голом.