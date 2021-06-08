Найкращий гравець матчу

Команда Андрія Шевченка провела гарний матч проти Кіпру. Українці забили чотири голи та залишили свої володіння на замку. Суперник майже нічого не створив перед воротам Андрія Пятова. Щоправда, кіпріоти із 36-ї хвилини грали у меншості.

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Українська збірна завдяки двом пенальті відкрила та подвоїла рахунок. Впевнено 11-метрові реалізували Андрій Ярмоленко та Олександр Зінченко. Гравець Вест Хема Ярмоленко оформив у матчі дубль, ще один результативний постріл забив Роман Яремчук. У підсумку 4:0 на користь "синьо-жовтих".

Після поєдинку традиційну нагороду "Лев матчу" отримав Олександр Зінченко. Для гравця таке визнання стало вже другим у футболці української збірної. У поєдинку Олександр не лише забив гол, а й взяв на себе якості лідера команди та в одному з атак влучив у стійку. Лівий захисник Манчестер Сіті провів свою першу гру за нашу збірну під час підготовки до чемпіонату Європи. Свій гольовий удар футболіст присвятив вагітній дружині та виклав зворушливий пост в інстаграмі. Олександр після протистояння зізнався, що перед зустріччю пообіцяв Владі відзначитись голом.