Лучшим игроком сборной Украины в товарищеском матче против Франции стал хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский. Неудачником вечера в украинской команде стал автор гола в свои ворота Виталий Миколенко.

Авторитетный портал InStat оценил действия игроков в матче Франция – Украина. Именно игру Малиновского они оценили высшим баллом – 305. Лучшим футболистом во встрече среди всех игроков стал автор дубля в ворота Бущана Оливье Жиру. Его результативные действия оценили в 384 балла. сообщает "Трібуна".

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Оценки украинцев после игры

Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен во втором тайме, вместо него на газон вышел Виктор Цыганков. "Динамовец" отметился единственным результативным ударом в матче и занял второе место по игре по мнению портала – 291 балл.

Тройку лучших в составе сборной Украины замкнул полузащитник бельгийского "Кортрейка" Евгений Макаренко (285 баллов).

Худшую оценку эксперты поставили защитнику Виталию Миколенко, который отметился автоголом – 193 балла.

Отметим, что сборная Украины в Париже разгромно уступила Франции – 7:1.

В ближайших матчах подопечных Андрея Шевченко ждут два сложных экзамена в Лиге Наций против сборных Германии (10 октября) и Испании (13 октября). Оба поединка будут проходить на НСК "Олимпийский" в Киеве.