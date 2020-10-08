Вчера, 7 октября, Украина понесла рекордное поражение в своей истории. Полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков отличился единственным голом во встрече и помог национальной сборной Украины забить гол престижа.

Сборная Украины понесла колоссальные кадровые потери перед товарищеским матчем против Франции. Андрей Шевченко не мог рассчитывать на 14 своих исполнителей. В достаточно экспериментальном составе украинской команде пришлось играть против чемпионов мира 2018 года, пишет 24 канал.

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Гол престижа от Цыганкова

К 52-й минуте сборная Украины уже "горела" 4:0. Но надежду на приемлемый результат украинцам подарил Цыганков. Он взял инициативу на себя, на технике прошел соперников и нанес пушечный и точный удар. Голкипер с его выстрелом не справился – 4:1.

После этого украинцы создали еще один момент. Но после удара Зубкова мяч попал в перекладину. Но, это все, что смогли футболисты Шевченко. Далее на поле феерила одна сборная – Франции. Еще три гола установили окончательный счет встречи – 7:1.

Добавим, что Цыганков дебютировал в сборной Украины еще в 2016 году.

Теперь украинские футболисты постараются реабилитироваться в матчах Лиги Наций в Киеве. Подопечных Шевченко ждут два сложных экзамена против сборных Германии (10 октября) и Испании (13 октября).

Видео гола Цыганкова