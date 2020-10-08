Хто став найкращим гравцем України у матчі проти Франції: трійка лідерів
Найкращим гравцем збірної України у товариському матчі проти Франції став хавбек "Аталанти"Руслан Маліновський. Невдахою вечора в українській команді став автор голу у свої ворота Віталій Миколенко.
Авторитетний портал InStat оцінив дії гравців у матчі Франція – Україна. Саме гру Маліновського вони оцінили найвищим балом – 305. Найкращим футболістом у зустрічі серед усіх гравців став автор дублю у ворота Бущана Олів'є Жиру. Його результативні дії оцінили у 384 бали. повідомляє "Трібуна".
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Оцінки українців після гри
Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський вийшов на поле у стартовому складі та був замінений у другому таймі, замість нього на газон вийшов Віктор Циганков. "Динамівець" відзначився єдиним результативним ударом у матчі та посів друге місце за грою на думку порталу – 291 бал.
Трійку найкращих у складі збірної України замкнув півзахисник бельгійського "Кортрейка" Євген Макаренко (285 балів).
Найгіршу оцінку експерти поставили захиснику Віталію Миколенку, який відзначився автоголом – 193 бали.
Наголосимо, що збірна України у Парижі розгромно поступилась Франції – 7:1.
У найближчих матчах на підопічних Андрія Шевченка чекають два складних екзамени у Лізі Націй проти збірних Німеччини (10 жовтня) та Іспанії (13 жовтня). Обидва поєдинки відбуватимуться на НСК "Олімпійський" у Києві.