Найкращим гравцем збірної України у товариському матчі проти Франції став хавбек "Аталанти"Руслан Маліновський. Невдахою вечора в українській команді став автор голу у свої ворота Віталій Миколенко.

Авторитетний портал InStat оцінив дії гравців у матчі Франція – Україна. Саме гру Маліновського вони оцінили найвищим балом – 305. Найкращим футболістом у зустрічі серед усіх гравців став автор дублю у ворота Бущана Олів'є Жиру. Його результативні дії оцінили у 384 бали. повідомляє "Трібуна".

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Оцінки українців після гри

Півзахисник "Аталанти" Руслан Маліновський вийшов на поле у стартовому складі та був замінений у другому таймі, замість нього на газон вийшов Віктор Циганков. "Динамівець" відзначився єдиним результативним ударом у матчі та посів друге місце за грою на думку порталу – 291 бал.

Трійку найкращих у складі збірної України замкнув півзахисник бельгійського "Кортрейка" Євген Макаренко (285 балів).

Найгіршу оцінку експерти поставили захиснику Віталію Миколенку, який відзначився автоголом – 193 бали.

Наголосимо, що збірна України у Парижі розгромно поступилась Франції – 7:1.