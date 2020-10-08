Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче против Франции. Тренер заявил, что тренерский штаб не мог рассчитывать на сильнейших игроков, чтобы дать достойный бой серьезному сопернику.

По его словам, тренерский штаб решил поставить такой состав на игру с перспективой на следующие два матча в Лиге Наций. Намекая на то, что Караваеву и Сидорчуку, которые сыграли за клубы солидное количество матчей, нужно дать время на восстановление. Об этом рассказал Андрей Шевченко на послематчевой пресс-конференции, пишет 24 канал.

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Комментарий Шевченко

По мнению Андрея Николаевича, в течение матча его подопечные создавали моменты, поэтому счет встречи мог быть не таким большим. Футболисты серьезно отнеслись к этому товарищескому матчу и пытались дать достойный бой чемпиону мира 2018 года.

"Сравнивать наши две команды пока невозможно, но некоторые отрезки в нашем исполнении были неплохими – в частности, начало второго тайма. Франция – чемпион мира, к сожалению, мы не смогли привезти наш лучший состав, чтобы как-то пытаться конкурировать с ней", – заявил Шевченко.

На вопрос о Цыганкове, который стал лучшим среди всех украинских футболистов, Шевченко ответил, что Виктор набирает физическую форму, что не может не радовать в такой сложной ситуации.

Подытоживая комментарий Шевченко подчеркнул, что пока тренерский штаб не знает, кто будет в обойме национальной команды на официальных матчах против Германии и Испании. Пока команда готовится в составе 18 полевых игроков и вратаря. Они ждут результатов повторных тестов на коронавирус от футболистов "Шахтера", тогда смогут больше понять, кого смогут использовать в ближайших матчах.