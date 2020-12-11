Эмоций из раздевалки Шахтера после матча с Интером в Лиге чемпионов: видео
Донецкий Шахтер показал радость футболистов, тренеров и персонала команды после сенсационной ничьи в выездном матче Лиги чемпионов с Интером и выхода в весеннюю часть еврокубков.
Пресс-служба донецкого клуба опубликовала видео с эмоциями игроков из раздевалки сразу после матча с Интером.
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- После нулевой ничьи с Интером Шахтер занял третье место в группе B, набрав столько же очков, сколько и Боруссия М, но уступив ей по личным встречам (0:10 в пользу немцев).
- Миланская команда, которая в сезоне 2019/20 дошла до финала Лиги Европы, на этот раз вылетела из еврокубков по итогам осенней части.
- Вместе с "горняками" в ЛЕ из других групп перешли: Зальцбург, Олимпиакос, Аякс, Краснодар, Брюгге, киевское Динамо и Манчестер Юнайтед.
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