Кто стал лучшим игроком Динамо в матче с Бенфикой: это не Шапаренко

Киевское Динамо сыграло вничью с Бенфикой в первом туре группы Лиги чемпионов. Порталы определили лучшего игрока в составе "бело-синих".

Оценки игроков за мировую в Киеве

Статистический портал WhoScored оценил действия игроков в матче Лиги чемпионов. В составе динамовцев лучшим стал голкипер Денис Бойко, который оставил свои владения на замке.

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Вратарь пользуется моментом отсутствия своего прямого конкурента Георгия Бущана, который травмирован. Бойко получил от экспертов оценку 7.6. Вторым лучшим футболистом в Динамо стал Николай Шапаренко, который отметился голом. Но судья отменил его из-за офсайда.

Оценка Шапаренко немного ниже – 7.4. Тройку такого рейтинга занял защитник Виталий Миколенко – 7.2.

Отметим, что одним из худшим в составе Бенфики стал украинский нападающий Роман Яремчук – 6.1. Хуже него оценки получили только игроки, которые выходили на замену. Поединок завершился с "сухим" счетом – 0:0.



Динамо – Бенфика: оценки игроков / Скриншот с WhoScored