Оцінки гравців за мирову у Києві

Статистичний портал WhoScored оцінив дії гравців у матчі Ліги чемпіонів. У складі динамівців найкращим став голкіпер Денис Бойко, який залишив свої володіння на замку.

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Воротар користується моментом відсутності свого прямого конкурента Георгія Бущана, який травмований. Бойко отримав від експертів оцінку 7.6. Другим найкращим футболістом у Динамо став Микола Шапаренко, який відзначився голом. Але суддя скасував його через офсайд.

Оцінка Шапаренка трішки нижча – 7.4. Трійку такого рейтингу посів захисник Віталій Миколенко – 7.2.

Відзначимо, що одним із найгіршим у складі Бенфіки став український нападник Роман Яремчук – 6.1. Гірші оцінки за нього отримали лише гравці, які виходили на заміну. Поєдинок завершився із "сухим" рахунком – 0:0.



Динамо – Бенфіка: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored