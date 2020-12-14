У неділю, 13 грудня, відбулися заключні матчі 13 туру української Прем'єр-ліги. Ці поєдинки стали заключними в УПЛ у 2020 році.

За підсумками 13 турів гонку бомбардирів чемпіонату України очолюють півзахисник Динамо Віктор Циганков та нападник Олімпіка Шахаб Захеді, пише 24 канал.

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Обидва футболісти забили по 8 голів, обидва по 2 з пенальті, але Віктору для цього знадобилося 12 матчів, а Шахабу – 11.

6 м'ячів забив форвард Миная Анатолій Нурієв, по 5 голів на рахунку Владислава Кулача (Ворскла), Владислава Кочергіна (Зоря), Пилипа Будківского (Десна) та Євгена Селезньова (Колос).

Цікаво, що Циганков вийшов у лідери по голам в УПЛ лише останнього туру, коли забив двічі у ворота Колоса (2:2). Це його 5-й дубль в чемпіонатах України.

Найкращі бомбардири УПЛ за підсумками першої частини сезону 2020/21: