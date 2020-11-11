Кто стал лучшим боксером по версии BoxRec: топ-30 украинцев
После последних боев украинские боксеры несколько изменили свои позиции в рейтинге BoxRec. Лучшим боксером из Украины стал Александр Усик, а вот Василий Ломаченко, который проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона, расположился лишь на 2-й строчке.
Авторитетный портал BoxRec обновил рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории, а в частности Украины. Высшую строчку занял Александр Усик, который недавно победил Дерека Чисору по единогласному решению судей. Сразу за его "спиной" расположился его друг Василий Ломаченко. А вот тройку лидеров замкнул Сергей Деревянченко.
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Рейтинг BoxRec
Сейчас единственный из украинцев действующий чемпион мира Артем Далакян находится аж на 11-й строчке. Несколько дальше находятся в топ-30 и те боксеры, которые еще не знали вкуса поражений на профессиональном ринге.
- Денис Беринчик
- Сергей Богачук
- Петр Иванов
- Эдуард Скавинский
- Дмитрий Митрофанов
- Тарас Шелестюк
- Зоравор Петросян
- Владислав Сиренко
- Виктор Выхрист.
Отметим, что только 12 украинских боксеров становились чемпионами мира среди профессионалов. Ими были: Виталий и Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Артем Далакян.
Добавим, что WBA обновила рейтинг лучших боксеров современности. Александр Усик занимает 2-е место в супертяжелом весе, а вот Василий Ломаченко после поражения от Лопеса спустился на 3-ю строчку.
Топ-30 лучших боксеров Украины / Скрин из BoxRec
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