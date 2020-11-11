После последних боев украинские боксеры несколько изменили свои позиции в рейтинге BoxRec. Лучшим боксером из Украины стал Александр Усик, а вот Василий Ломаченко, который проиграл поединок за звание абсолютного чемпиона, расположился лишь на 2-й строчке.

Авторитетный портал BoxRec обновил рейтинги лучших боксеров мира независимо от весовой категории, а в частности Украины. Высшую строчку занял Александр Усик, который недавно победил Дерека Чисору по единогласному решению судей. Сразу за его "спиной" расположился его друг Василий Ломаченко. А вот тройку лидеров замкнул Сергей Деревянченко.

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Рейтинг BoxRec

Сейчас единственный из украинцев действующий чемпион мира Артем Далакян находится аж на 11-й строчке. Несколько дальше находятся в топ-30 и те боксеры, которые еще не знали вкуса поражений на профессиональном ринге.

Денис Беринчик

Сергей Богачук

Петр Иванов

Эдуард Скавинский

Дмитрий Митрофанов

Тарас Шелестюк

Зоравор Петросян

Владислав Сиренко

Виктор Выхрист.

Отметим, что только 12 украинских боксеров становились чемпионами мира среди профессионалов. Ими были: Виталий и Владимир Кличко, Владимир Сидоренко, Сергей Дзинзирук, Андрей Котельник, Юрий Нужненко, Вячеслав Сенченко, Виктор Постол, Василий Ломаченко, Александр Усик, Александр Гвоздик и Артем Далакян.

Добавим, что WBA обновила рейтинг лучших боксеров современности. Александр Усик занимает 2-е место в супертяжелом весе, а вот Василий Ломаченко после поражения от Лопеса спустился на 3-ю строчку.



Топ-30 лучших боксеров Украины / Скрин из BoxRec