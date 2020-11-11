Хто став найкращим боксером за версією BoxRec: топ-30 українців
Після останніх боїв українські боксери дещо змінили свої позиції у рейтингу BoxRec. Найкращим боксером з України став Олександр Усик, а от Василь Ломаченко, який програв бійку за звання абсолютного чемпіона, розташувався лише на 2-й сходинці.
Авторитетний портал BoxRec оновив рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, а зокрема України. Найвищу сходинку зайняв Олександр Усик, який нещодавно переміг Дерека Чісору за одноголосним рішенням суддів. Відразу за його "спиною" розташувався його друг Василь Ломаченко. А от трійку лідерів замкнув Сергій Дерев'янченко.
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Рейтинг BoxRec
Зараз єдиний з українців чинний чемпіон світу Артем Далакян перебуває аж на 11-й сходинці. Дещо далі перебувають у топ-30 і ті боксери, які ще не знали смаку поразок на професійному рингу.
- Денис Берінчик
- Сергій Богачук
- Петро Іванов
- Едуард Скавінський
- Дмитро Митрофанов
- Тарас Шелестюк
- Зоравор Петросян
- Владислав Сіренко
- Віктор Вихрист.
Наголосимо, що лише 12 українських боксерів ставали чемпіонами світу серед професіоналів. Ними були: Віталій і Володимир Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко, Віктор Постол, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Артем Далакян.
Додамо, що WBA оновила рейтинг найкращих боксерів сучасності. Олександр Усик посідає 2-ге місце у суперважкій вазі, а от Василь Ломаченко після поразки від Лопеса спустився на 3-тю сходинку.
Топ-30 найкращих боксерів України / Скрін з BoxRec
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