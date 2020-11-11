Після останніх боїв українські боксери дещо змінили свої позиції у рейтингу BoxRec. Найкращим боксером з України став Олександр Усик, а от Василь Ломаченко, який програв бійку за звання абсолютного чемпіона, розташувався лише на 2-й сходинці.

Авторитетний портал BoxRec оновив рейтинги найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії, а зокрема України. Найвищу сходинку зайняв Олександр Усик, який нещодавно переміг Дерека Чісору за одноголосним рішенням суддів. Відразу за його "спиною" розташувався його друг Василь Ломаченко. А от трійку лідерів замкнув Сергій Дерев'янченко.

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Рейтинг BoxRec

Зараз єдиний з українців чинний чемпіон світу Артем Далакян перебуває аж на 11-й сходинці. Дещо далі перебувають у топ-30 і ті боксери, які ще не знали смаку поразок на професійному рингу.

Денис Берінчик

Сергій Богачук

Петро Іванов

Едуард Скавінський

Дмитро Митрофанов

Тарас Шелестюк

Зоравор Петросян

Владислав Сіренко

Віктор Вихрист.

Наголосимо, що лише 12 українських боксерів ставали чемпіонами світу серед професіоналів. Ними були: Віталій і Володимир Кличко, Володимир Сидоренко, Сергій Дзинзирук, Андрій Котельник, Юрій Нужненко, В'ячеслав Сенченко, Віктор Постол, Василь Ломаченко, Олександр Усик, Олександр Гвоздик і Артем Далакян.

Додамо, що WBA оновила рейтинг найкращих боксерів сучасності. Олександр Усик посідає 2-ге місце у суперважкій вазі, а от Василь Ломаченко після поразки від Лопеса спустився на 3-тю сходинку.



Топ-30 найкращих боксерів України / Скрін з BoxRec