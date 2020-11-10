Путь абсолютного чемпиона: 7 лет назад Усик дебютировал на профессиональном ринге
Украинский боксер Александр Усик в 2013 году провел свой дебютный бой в профи против Фелипе Ромеро. 9 ноября украинец одержал первую победу, которая стала точкой отсчета до звания абсолютного чемпиона.
Бой, который состоялся в киевском "Дворце спорта", проходил при большом преимуществе украинского боксера. Тогда Усику удалось завершить поединок уже в 5-м раунде благодаря техническому нокауту, пишет 24 канал.
Читайте также Усик не попал в топ-10 лучших супертяжеловесов мира по версии The Ring
Александр нанес сопернику мощный левый удар через руку и попал в челюсть, в результате чего мексиканец оказался в нокдауне, а его тренер выбросил на ринг полотенце.
За 7 лет в профи олимпийский чемпион Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и выиграл первый сезон Суперсерии.
Последний раз Александр выходил на ринг 31 октября, где победил британца Дерека Чисору по единогласному решению судей.
Карьера Александра Усика: главное
- Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.
- На Олимпиаде 2012 года стал олимпийским чемпионом, в финале победив итальянца Клементе Руссо.
- В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.
- После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хевивейте, одолев Чазза Уизерспуна.
- Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.
Усик – Ромеро полный бой смотрите видео
Поделиться новостью