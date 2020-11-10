Украинский боксер Александр Усик в 2013 году провел свой дебютный бой в профи против Фелипе Ромеро. 9 ноября украинец одержал первую победу, которая стала точкой отсчета до звания абсолютного чемпиона.

Бой, который состоялся в киевском "Дворце спорта", проходил при большом преимуществе украинского боксера. Тогда Усику удалось завершить поединок уже в 5-м раунде благодаря техническому нокауту, пишет 24 канал.

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Александр нанес сопернику мощный левый удар через руку и попал в челюсть, в результате чего мексиканец оказался в нокдауне, а его тренер выбросил на ринг полотенце.

За 7 лет в профи олимпийский чемпион Усик стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе и выиграл первый сезон Суперсерии.

Последний раз Александр выходил на ринг 31 октября, где победил британца Дерека Чисору по единогласному решению судей.

Карьера Александра Усика: главное

Украинский боксер начал профессиональную боксерскую карьеру в первом тяжелом весе. Там Александр провел 16 поединков и во всех победил.

На Олимпиаде 2012 года стал олимпийским чемпионом, в финале победив итальянца Клементе Руссо.

В рамках этого веса украинец стал абсолютным чемпионом мира, выиграв все титулы.

После этого Усик отказался от титулов и перешел в супертяжелый вес. 12 октября Усик дебютировал в хевивейте, одолев Чазза Уизерспуна.

Усик стремится стать чемпионом в хэвивейте, чтобы сравниться с Дэвидом Хэем и Эвандером Холифилдом.

Усик – Ромеро полный бой смотрите видео