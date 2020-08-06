"Шахтар" на останніх хвилинах зустрічі впевнено розтрощив "Вольфсбург" 3:0 та вийшов у 1/4 фіналу Ліги Європи. Мораес відзначився дублем та став найкращим у складі обох команд.

Жуніор Мораес двічі відзначився на останніх хвилинах зустрічі та став справжнім героєм донеччан. Експерти Whoscored не пройшли осторонь таких вдалих дій українця та поставили йому найвищу оцінку у серед усіх футболістів обох команд.

До теми: "Шахтар" за 4 хвилини розгромив "Вольфсбург" і вийшов у чвертьфінал Ліги Європи: відео

Герой поєдинку

До 88-ї хвилини рахунок матчу був "сухим" 0:0, такий підсумок матчу також влаштовував "гірників", але суперник пішов вперед та пропустив декілька контратак від українців, які призвели до розгромного рахунку.

На 89-й хвилині Мораес показав чудову техніку володіння м'ячем в штрафному і забив гол ударом в один дотик, точно в нижній правий кут воріт. 1:0. Далі забив Соломон – 2:0.

Не встигли вболівальники відсвяткувати гол Соломона, як рахунок у матчі став розгромним. Той же Мораес обійшов захисників і вийшов віч-на-віч з голкіпером. Нападник легко переграв воротаря обманним рухом і завдав точного удару – 3:0.

Дії форварда отримали 9,2 бала від експертів. На його рахунку не тільки два голи, а ще 8 ударів, це найкращий показник серед усіх гравців.

Друге місце посів Алан Патрік (8,3), а трійку лідерів замкнув Марлос (8,1).



Оцінка гравців / Whoscored