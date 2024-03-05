4 марта Министерство молодежи и спорта Украины опубликовало предварительный основной и резервный списки сборной Сергея Реброва на матч против боснийцев. В УАФ заявили, что эта заявка не является финальной, а до 10 марта на официальном сайте ассоциации появится окончательный список сине-желтой команды.

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Кто заменит опытного "горняка" в центре поля

В списке от Минмолодь нашлось место Тарасу Степаненко и еще семерым игрокам Шахтера: Бондарю, Матвиенко, Конопле, Сикану, Зубкову, Судакову и Назарине. В резерве – Ризныку.

5 марта донецкий клуб официально огласил список своих игроков, которые вызваны в сборную Украины. Среди названных футболистов не было фамилий Степаненко, Назарины и Резника.

Отсутствие Степаненко в национальной команде в марте подтвердили и в "ТаТоТаке". Тарас не успеет восстановиться к матчу из-за травмы.

Место опытного футболиста и капитана Шахтера, вероятное, займет игрок, который стал открытием для киевского Динамо Владимир Бражко. В таком случае 22-летний опорник столичного клуба получит свой дебютный вызов в главную команду страны.

Интересно. За спиной Бражко есть выступления за сборные Украины U-21 (21 встреча, 2 мяча), где является капитаном, и U-16 (1 матч), U-17 (9 поединков, 1 гол). В этом сезоне-2023/2024 уже принял участие в 20-ти поединках Динамо, в которых отметился 3 голами и 2 голевыми передачами.

В национальной команде Реброва бок о бок встретятся многолетний капитан Динамо Сергей Сидорчук, который теперь играет в бельгийском Вестерло, и его замена в опорной зоне Владимир Бражко.

Если этот инсайд подтвердится, то Бражко пропустит ближайшие два матча молодежной сборной Украины – против Марокко и Азербайджана.

К слову, если Украина пройдет Боснию и Герцеговину, то в финале плей-офф отбора на Евро-2024 встретится с триумфатором поединка Израиль – Исландия. Финальная игра запланирована на 26 марта.