4 березня Міністерство молоді та спорту України опублікувало попередній основний та резервний списки збірної Сергія Реброва на матч проти боснійців. В УАФ заявили, що ця заявка не є фінальною, а до 10 березня на офіційному сайті асоціації з'явиться остаточний список синьо-жовтої команди.
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Хто замінить досвідченого "гірника" у центрі поля
У списку від Мінмолодь знайшлось місце Тарасу Степаненку та ще сімом гравцям Шахтаря: Бондарю, Матвієнку, Коноплі, Сікану, Зубкову, Судакову та Назарині. У резерві – Різнику.
5 березня донецький клуб офіційно оголосив список своїх гравців, які викликані до збірної України. Серед названих футболістів не було прізвищ Степаненка, Назарини та Різника.
Відсутність Степаненка у національній команді у березні підтвердили й в "ТаТоТаке". Тарас не встигне відновитись до матчу через травму.
Місце досвідченого футболіста та капітана Шахтаря, ймовірне, займе гравець, який став відкриттям для київського Динамо Володимир Бражко. У такому випадку 22-річний опорник столичного клубу отримає свій дебютний виклик у головну команду країни.
У національній команді Реброва пліч-о-пліч зустрінуться багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук, який тепер грає у бельгійському Вестерло, та його заміна в опорній зоні Володимир Бражко.
Якщо цей інсайд підтвердиться, то Бражко пропустить найближчі два матчі молодіжної збірної України – проти Марокко та Азербайджану.
До слова, якщо Україна пройде Боснію і Герцеговину, то у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 зустрінеться із тріумфатором поєдинку Ізраїль – Ісландія. Фінальна гра запланована на 26 березня.