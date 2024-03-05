4 березня Міністерство молоді та спорту України опублікувало попередній основний та резервний списки збірної Сергія Реброва на матч проти боснійців. В УАФ заявили, що ця заявка не є фінальною, а до 10 березня на офіційному сайті асоціації з'явиться остаточний список синьо-жовтої команди.

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Хто замінить досвідченого "гірника" у центрі поля

У списку від Мінмолодь знайшлось місце Тарасу Степаненку та ще сімом гравцям Шахтаря: Бондарю, Матвієнку, Коноплі, Сікану, Зубкову, Судакову та Назарині. У резерві – Різнику.

5 березня донецький клуб офіційно оголосив список своїх гравців, які викликані до збірної України. Серед названих футболістів не було прізвищ Степаненка, Назарини та Різника.

Відсутність Степаненка у національній команді у березні підтвердили й в "ТаТоТаке". Тарас не встигне відновитись до матчу через травму.

Місце досвідченого футболіста та капітана Шахтаря, ймовірне, займе гравець, який став відкриттям для київського Динамо Володимир Бражко. У такому випадку 22-річний опорник столичного клубу отримає свій дебютний виклик у головну команду країни.

Цікаво. За спиною Бражка є виступи за збірні України U-21 (21 зустріч, 2 м'ячі), де є капітаном, та U-16 (1 матч), U-17 (9 поєдинків, 1 гол). У цьому сезоні-2023/2024 вже взяв участь у 20-ти поєдинках Динамо, у яких відзначився 3 голами та 2 гольовими передачами.

У національній команді Реброва пліч-о-пліч зустрінуться багаторічний капітан Динамо Сергій Сидорчук, який тепер грає у бельгійському Вестерло, та його заміна в опорній зоні Володимир Бражко.

Якщо цей інсайд підтвердиться, то Бражко пропустить найближчі два матчі молодіжної збірної України – проти Марокко та Азербайджану.

До слова, якщо Україна пройде Боснію і Герцеговину, то у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 зустрінеться із тріумфатором поєдинку Ізраїль – Ісландія. Фінальна гра запланована на 26 березня.