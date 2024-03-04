Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало основной и резервный список игроков, которые отправятся на поединок против Боснии и Герцеговины. В нем не нашлось места ряду известных исполнителей.

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В приказе указано, что официальная делегация в количестве 52 человек отправится из Марбельи (Испания) в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта. Там команда пробудет до 22 марта.

Основной список футболистов сборной Украины

Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).

Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика). Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон).

Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон). Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси).

Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси). Форварды: Даниил Сикан (Шахтер), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия).

Резервный список игроков сборной Украины

Вратарь: Дмитрий Ризнык (Шахтер).

Дмитрий Ризнык (Шахтер). Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).

Максим Таловеров (ЛАСК). Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – Динамо).

Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – Динамо). Форварды: Назарий Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).

Справка. Напомним, что по результатам жеребьевки плей-офф сборная Украины на выезде сыграет против Боснии и Герцеговины. Поединок состоится 21 марта. Если "сине-желтые" преодолеют первый барьер, то в финале встретятся с победителем пары Израиль – Исландия. Поединок состоится 26 марта во Вроцлаве.