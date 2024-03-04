Министерство молодежи и спорта Украины обнародовало основной и резервный список игроков, которые отправятся на поединок против Боснии и Герцеговины. В нем не нашлось места ряду известных исполнителей.
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В приказе указано, что официальная делегация в количестве 52 человек отправится из Марбельи (Испания) в Зеницу (Босния и Герцеговина) 19 марта. Там команда пробудет до 22 марта.
Основной список футболистов сборной Украины
- Вратари: Георгий Бущан (Динамо), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).
- Защитники: Денис Попов, Владислав Дубинчак, Александр Караваев, Александр Тымчик (все – Динамо), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все - Шахтер), Александр Сваток (Днепр-1), Илья Забарный (Борнмут), Виталий Миколенко (Эвертон).
- Полузащитники: Тарас Степаненко, Георгий Судаков, Егор Назарина, Александр Зубков (все – Шахтер), Александр Пихаленок (Днепр-1), Виктор Цыганков (Жирона), Сергей Сидорчук (Вестерло), Руслан Малиновский (Дженоа), Александр Зинченко (Арсенал), Михаил Мудрик (Челси).
- Форварды: Даниил Сикан (Шахтер), Артем Довбик (Жирона), Роман Яремчук (Валенсия).
Резервный список игроков сборной Украины
- Вратарь: Дмитрий Ризнык (Шахтер).
- Защитник: Максим Таловеров (ЛАСК).
- Полузащитники: Виталий Буяльский, Николай Шапаренко (оба – Динамо).
- Форварды: Назарий Русин (Сандерленд), Владислав Ванат (Динамо).