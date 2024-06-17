С Миколенко в списке: Украина объявила официальную заявку на матч против Румынии

Сергей Ребров составил заявку сборной Украины на матч против Румынии. В нее вошел даже травмированный Виталий Миколенко.

В понедельник, 17 июня, Украина сыграет против Румынии. Это будет первый матч для "сине-желтых" в рамках нынешнего Евро.

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Заявка сборной Украины на игру с Румынией

В заявку вошли все 26 футболистов, включая Виталия Миколенко.

Однако на предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров подтвердил, что защитник не сыграет против Румынии, поскольку продолжает восстановление.



Заявка сборной Украины на матч против Румынии / Фото УАФ

Обратите внимание, что стартовый свисток в поединке прозвучит в 16:00 по киевскому времени.