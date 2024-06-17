У понеділок, 17 червня, Україна зіграє проти Румунії. Це буде перший матч для "синьо-жовтих" в межах цьогорічного Євро.

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Заявка збірної України на гру з Румунією

До заявки увійшли всі 26 футболістів, включно з Віталієм Миколенком.

Однак на передматчевій пресконференції Сергій Ребров підтвердив, що захисник не зіграє проти Румунії, оскільки продовжує відновлення.

Заявка збірної України на матч проти Румунії
Заявка збірної України на матч проти Румунії / Фото УАФ

Зверніть увагу, що стартовий свисток у поєдинку пролунає о 16:00 за київським часом.