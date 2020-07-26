Обладатель титула WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт составил свой рейтинг лучших боксеров мира. Украинец Василий Ломаченко уступил лишь Саулю Альваресу.

О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью порталу BoxingTalk.

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Топ-3 лучших боксеров

На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил регулярного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.

Вторую строчку отдал Василию Ломаченко, а тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.

Добавим, что в следующем поединке Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом.

Достижения Василия Ломаченко: главное