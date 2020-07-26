Кто опередил Ломаченко в рейтинге обладателя титула WBC Берчельта: топ-3 боксеров
Обладатель титула WBC во втором полулегком весе Мигель Берчельт составил свой рейтинг лучших боксеров мира. Украинец Василий Ломаченко уступил лишь Саулю Альваресу.
О своем рейтинге Берчельт рассказал в интервью порталу BoxingTalk.
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Топ-3 лучших боксеров
На первое место в рейтинге pound-for-pound он поставил регулярного чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе Сауля Альвареса.
Вторую строчку отдал Василию Ломаченко, а тройку лидеров замкнул чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд.
Добавим, что в следующем поединке Ломаченко встретится с Теофимо Лопесом.
Достижения Василия Ломаченко: главное
- В 2008 году в Пекине стал олимпийским чемпионом.
- На Олимпиаде 2012 года, которая проходила в Лондоне снова стал лучшим. В финале победил соперника из Южной Кореи.
- В составе команды "Украинские атаманы" Василий Ломаченко не потерпел ни одного поражения.
- Во втором бою профессиональной карьеры Ломаченко стремился установить рекорд, завоевав звание чемпиона мира, однако помешало единственное поражение, которое потерпел титулованный боксер. На ринге украинец сошелся с Орландо Салидо (Мексика). Соперник вел "грязный" бой, однако рефери никак не обращал на это внимания. По результатам украинец таки проиграл.
- Ломаченко – чемпион мира в легком весе по версии WBA / WBO.
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