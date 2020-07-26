Хто випередив Ломаченка у рейтингу володаря титулу WBC Берчельта: топ-3 боксерів
Володар титулу WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт склав свій рейтинг найкращих боксерів світу. Українець Василь Ломаченко поступився лише Саулю Альваресу.
Про свій рейтинг Берчельт розповів у інтерв'ю порталу BoxingTalk.
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Топ-3 найкращих боксерів
На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив регулярного чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Сауля Альвареса.
Другий рядок віддав Василь Ломаченко, а трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Додамо, що у наступному поєдинку Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом.
Досягнення Василя Ломаченка: головне
- У 2008 році у Пекіні став олімпійським чемпіоном.
- На Олімпіаді 2012 року, яка відбувалась у Лондоні знову став найкращим. У фіналі переміг суперника з Південної Кореї.
- У складі команди "Українські отамани" Василь Ломаченко не зазнав жодної поразки.
- У другому бою професійної кар'єри Ломаченко прагнув встановити рекорд, завоювавши звання чемпіона світу, однак на заваді стала єдина поразка, яку зазнав титулований боксер. На рингу українець зійшовся з Орландо Салідо (Мексика). Суперник вів "брудний" бій, однак рефері ніяк не звертав на це уваги. За результатами українець таки програв.
- Ломаченко – чемпіон світу в легкій вазі за версією WBA / WBO.
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