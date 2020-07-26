Володар титулу WBC у другій напівлегкій вазі Мігель Берчельт склав свій рейтинг найкращих боксерів світу. Українець Василь Ломаченко поступився лише Саулю Альваресу.

Про свій рейтинг Берчельт розповів у інтерв'ю порталу BoxingTalk.

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Топ-3 найкращих боксерів

На перше місце в рейтингу pound-for-pound він поставив регулярного чемпіона світу за версією WBA у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Другий рядок віддав Василь Ломаченко, а трійку лідерів замкнув чемпіон світу за версією WBO в напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Додамо, що у наступному поєдинку Ломаченко зустрінеться з Теофімо Лопесом.

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