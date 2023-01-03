Речь идет по пять футболистов. Одриосол, Себальос, Асенсио, Азара и Мариано. Они имеют контракт с испанским грандом, но могут покинуть команду досрочно.

Интересно прочитать Обладатель "Золотого мяча" не изменил Реалу ради денег в новом клубе Роналду

Кто может покинуть Реал

Главный тренер Реала Карло Анчелотти дипломатично ответил на вопросы об этих футболистах. Итальянский специалист дает игрокам время до конца сезона-2022/2023, но не будет держать их в команде, если получат хорошие предложения от других клубов.

Я хочу прояснить одну вещь – полностью доверяю всем игрокам этого состава до июня. Но если они считают, что лучше уйти сейчас, то я буду только рад за них,

– сказал Анчелотти.

О возможном уходе Асенсио речь идет уже давно. Марко открыт показывает свое недовольство даже во время матчей. В СМИ появлялась информация, что 26-летний правый вингер может одеть футболку главного конкурента мадридского клуба – Барселоны.

Отметим, что Аль-Наср, недавно подписавший Криштиану Роналду, хотел приобрести еще и Луку Модрича. Но бронзовый призер ЧМ-2022 не захотел покидать Реал.

Напомним, что Реал закончил 2022 год на втором месте в Ла Лиге. "Королевский клуб" вместе с лидером чемпионата Барселоной завоевал 38 очков, но уступает каталонцам только по дополнительным показателям.

К слову. Реал уже оформил первое зимнее подписание. 16-летний Эндрик подписал предварительное соглашение со "сливочными", которое вступит в силу только с 21 июля 2024 года. Контракт Эндрика с "Королевским клубом" рассчитан до 2027 года с опцией продления еще на три.