37-летний полузащитник имел сразу два новых варианта продолжения карьеры. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 по футболу получал предложения от Аль-Насра, который 31 декабря объявил о подписании Криштиану Роналду и маямского Интера.
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Не захотел снова поиграть в одной команде из Роналду
Однако оба предложения Лука Модрич отклонил. Хорват хочет остаться в Реале. У футболиста контракт с мадридским клубом до конца июня 2023 года.
Пока стороны еще не говорили о продолжении сотрудничества, но появляется много слухов о намерении "Королевского клуба" сохранить в центре поля обладателя "Золотого мяча". Модрич тоже не прочь остаться в Мадриде.
Модрич хочет вместе с Реалом продолжить борьбу за чемпионство в Ла Лиге-2022/2023. После 15 туров "Королевский клуб" идет вторым, уступая Барселоне только по дополнительным показателям. Ведь у обоих клубов по 38 очков.
Интересно и то, что Аль-Наср хочет усилить линию защиты еще одним бывшим лидером Реала – Серхио Рамосом, выступающим за французское ПСЖ.
Похоже, что саудовский клуб решил скупить всех ветеранов футбола, играющих или играющих за "сливочных".
Яркая карьера Модрича в Реале: коротко о главном
- Полузащитник выступает за Реал с августа 2012 года, когда перешел из английского Тоттенхэма. С тех пор Лука ни разу не ушел в аренду и уже более 11 лет выступает в футболку "сливочных".
- За это долгое время Модрич провел за мадридский клуб 455 поединков, отличившихся 36 голами и 74 ассистами.
- В сезоне-2022/2023 Модрич отыграл 19 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи на партнеров по команде.
- В Реале хорватский футболист проводит свой самый длинный и лучший период в карьере.