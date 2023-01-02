37-летний полузащитник имел сразу два новых варианта продолжения карьеры. Бронзовый призер чемпионата мира-2022 по футболу получал предложения от Аль-Насра, который 31 декабря объявил о подписании Криштиану Роналду и маямского Интера.

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Не захотел снова поиграть в одной команде из Роналду

Однако оба предложения Лука Модрич отклонил. Хорват хочет остаться в Реале. У футболиста контракт с мадридским клубом до конца июня 2023 года.

Пока стороны еще не говорили о продолжении сотрудничества, но появляется много слухов о намерении "Королевского клуба" сохранить в центре поля обладателя "Золотого мяча". Модрич тоже не прочь остаться в Мадриде.

Модрич хочет вместе с Реалом продолжить борьбу за чемпионство в Ла Лиге-2022/2023. После 15 туров "Королевский клуб" идет вторым, уступая Барселоне только по дополнительным показателям. Ведь у обоих клубов по 38 очков.

Интересно и то, что Аль-Наср хочет усилить линию защиты еще одним бывшим лидером Реала – Серхио Рамосом, выступающим за французское ПСЖ.

Похоже, что саудовский клуб решил скупить всех ветеранов футбола, играющих или играющих за "сливочных".

Яркая карьера Модрича в Реале: коротко о главном