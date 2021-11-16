Кто может лишить Украину путевки в плей-офф ЧМ-2022: заявка боснийцев на ключевую игру
Источник:УАФ
Сборная Боснии и Герцеговины без особой мотивации готовится к матчу последнего тура отбора чемпионата мира-2022 против Украины. Боснийцы уже потеряли все шансы претендовать на второе место в группе D.
Без двух лидеров, но с Пьяничем
Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев определился с футболистами, которые смогут принять участие в игре с Украиной. В заявку боснийцев вошли 25 игроков.
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В списке отсутствует один из лидеров команды Сеад Колашинац. Защитник получил травму в предыдущей игре с финнами, после поединка пострадавшему наложила гипс. Также вне заявки капитан Эдин Джеко, которому разрешили покинуть расположение сборной и вернуться в Интер, чтобы продолжать восстанавливаться от повреждения.
Заявка Боснии и Герцеговины
- Вратари: Ибрагим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич
- Защитники: Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Эльдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин, Александар Йовічич, Айдин Нукич
- Полузащитники: Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Ади Налич, Эльмедин Жиликич
- Нападающие: Лука Менало, Эрмедин Демирович, Смаил Превляк, Кенан Кодро
Интересно, что в заявке на игру на позиции голкипера нашлось место Николаю Василю. 25-летний вратарь хорошо знаком украинским фанатам по игре в луганской Заре.
Без мотивации для боснийцев
Босния и Герцеговина потеряла все шансы занять второе место в группе D, которое позволит попасть в плей-офф чемпионата мира-2022. Перед последним туром борьбу за эту строчку ведут Украина и Финляндия, которая идет второй, опережая "сине-желтых" на два пункта.
Украинской сборной нужна лишь победа над немотивированными боснийцами. Также подопечным Александра Петракова нужно надеяться на то, что финны не смогут одолеть Францию, которая уже оформила путевку в Катар.
Накануне встречи главный тренер будущего соперника Украины Ивайло Петев заявил, что может выпустить на игру против "сине-желтых" резервистов. Первый поединок между этими сборными, который принимал Львов, завершился мировой 1:1.К теме. Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.