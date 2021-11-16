Без двух лидеров, но с Пьяничем

Главный тренер Боснии и Герцеговины Ивайло Петев определился с футболистами, которые смогут принять участие в игре с Украиной. В заявку боснийцев вошли 25 игроков.

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В списке отсутствует один из лидеров команды Сеад Колашинац. Защитник получил травму в предыдущей игре с финнами, после поединка пострадавшему наложила гипс. Также вне заявки капитан Эдин Джеко, которому разрешили покинуть расположение сборной и вернуться в Интер, чтобы продолжать восстанавливаться от повреждения.

Заявка Боснии и Герцеговины

Вратари : Ибрагим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич

: Ибрагим Шехич, Никола Василь, Кенан Пирич Защитники : Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Эльдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин, Александар Йовічич, Айдин Нукич

: Бранимир Ципетич, Матео Сушич, Юсуф Газибегович, Эльдар Чівич, Аднан Ковачевич, Анел Ахмедходжич, Деннис Хаджикадунич, Синиша Саничанин, Александар Йовічич, Айдин Нукич Полузащитники : Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Ади Налич, Эльмедин Жиликич

: Амир Хаджиахметович, Раде Крунич, Миралем Пьянич, Амер Гояк, Гойко Цимирот, Мирослав Стеванович, Ади Налич, Эльмедин Жиликич Нападающие: Лука Менало, Эрмедин Демирович, Смаил Превляк, Кенан Кодро

Интересно, что в заявке на игру на позиции голкипера нашлось место Николаю Василю. 25-летний вратарь хорошо знаком украинским фанатам по игре в луганской Заре.

Без мотивации для боснийцев

Босния и Герцеговина потеряла все шансы занять второе место в группе D, которое позволит попасть в плей-офф чемпионата мира-2022. Перед последним туром борьбу за эту строчку ведут Украина и Финляндия, которая идет второй, опережая "сине-желтых" на два пункта.

Украинской сборной нужна лишь победа над немотивированными боснийцами. Также подопечным Александра Петракова нужно надеяться на то, что финны не смогут одолеть Францию, которая уже оформила путевку в Катар.

Накануне встречи главный тренер будущего соперника Украины Ивайло Петев заявил, что может выпустить на игру против "сине-желтых" резервистов. Первый поединок между этими сборными, который принимал Львов, завершился мировой 1:1.

К теме. Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 21: 45.