Руководитель компании считает лучшим боксером представителя Японии Наоя Иноуэ. Абсолютный чемпион мира во втором легчайшем весе только 6 мая провел бой против обязательного претендента Луиса Нери из Мексики.

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Поставил ставку на абсолютного чемпиона

Японец неожиданно оказался на настиле ринга уже в первом раунде. Однако впоследствии трижды отправлял в нокдаун соперника, что привело к досрочной остановке боя и успешной защите титулов. Иноуэ одержал победу перед родной публикой. Для Наоя эта победа стала уже 27-й в профессионалах (24 – нокаутом).

Боб Арум выдал громкое заявление после недавней победы 31-летнего японца.

Считаю Иноуэ не просто лучшим боксером независимо от весовой категории, а лучшим боксером вообще в спорте. Наоя – лучший боксер, которого я когда-либо видел. Независимо от веса или любого другого показателя. За свои 60 лет в спорте я таких боксеров не видел, он делает невероятное,

– ответил глава Top Rank.

Интересно, что Арум не упомянул о своем клиенте Василии Ломаченко. Украинский боксер 12 мая получил вакантный пояс IBF легкого веса в бою против Джорджа Камбососа. Ломаченко в 11-м раунде отправил австралийского соперника в нокаут.

Также Боб Арум не упомянул ни об одном тяжеловесе. Уже в ночь с 18-го на 19-е мая (в Украине) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. В Украине поединок покажет MEGOGO.