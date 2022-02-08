В этом сезоне в европейском клубном футболе есть три международных турнира – Лига чемпионов, Лига Европы и Лига конференций, пишет 24 канал. Из-за создания нового турнира, произошли и определенные изменения в других еврокубках. Ведь победители групп Лиги Европы и Лиги конференций выходили напрямую в 1/8 финалов турниров. Однако команды, которые занимали вторые места, начинают выступления в плей-офф с 1/16 финала. Там участники Лиги Европы противостоят третьим командам Лиги чемпионов, а третьи клубы групп лиги Европы – против других команд Лиги конференций.

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При этом ни один из пяти украинских клубов, которые в этом сезоне выступали в еврокубках, не сумели пробиться в плей-офф.

Лига чемпионов

Здесь сыграет сразу трое украинских футболистов.

Андрей Лунин. Вратарь Реала будет противостоять в 1/8 финала Лиги чемпионов французскому ПСЖ. Первый матч между командами состоится 15 февраля в Мадриде, а 9 марта на команды ожидает матч во Франции.

Александр Зинченко. Его Манчестер Сити тоже начинает выступление 15 февраля – на выезде в Португалии против Спортинга. Поэтому домашний матч состоится 9 марта.

Роман Яремчук. Бенфика в этом сезоне сумела обойти Барселону в борьбе за второе место в группе и выйти в плей-офф. В соперниках – неуступчивый нидерландский Аякс. Первый матч команда проведет дома 23 февраля. В Амстердаме команды встретятся 15 марта.

Лига Европы

В этом турнире продолжат борьбу двое украинских легионеров.

Руслан Малиновский. Итальянская Аталанта вылетела в Лиги чемпионов. Теперь команда поборется за Лигу Европы. Первый соперник – греческий Олимпиакос. Матчей состоятся 17 и 24 февраля.

Андрей Ярмоленко. Вингер получает не так много времени в Вест Хэме в АПЛ. Но довольно много играет именно в Лиге Европы. И команда с ним заняла первое место в группе. Поэтому будет пропускать первый этап плей-офф, получив путевку сразу в 1/8 финала. Своего соперника "молотобойцы" узнают во время жеребьевки 25 февраля.

Лига конференций

Здесь тоже будет три украинских представителя. Хотя один из них – новичок команды.

Тарас Качараба и Максим Таловеров. Оба защитника выступают за чешскую Славию. Но если Качараба был игроком основы с начала сезона, то Таловеров лишь присоединился к команде во время зимнего трансферного окна. Обоим украинцам придется противостоять атаке турецкого Фенербахче. Матчи состоятся 17 и 24 февраля.

Роман Безус. Он остался единственным украинцем в бельгийском Генте. Не всегда играет в основе, но помог команде занять первое место в группе. Поэтому Гент стартует с 1/8 финала и предварительную стадию плей-офф пропустит. Своего соперника клуб узнает 25 февраля.