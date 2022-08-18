У Манчестер Юнайтед появились конкуренты: еще два топ-клуба АПЛ охотятся за Бущаном

Великолепная игра голкипера Динамо Георгия Бущана в квалификации Лиги чемпионов привлекла внимание топовых клубов Европы. Сразу две команды АПЛ интересуются динамовцем.

Три топовых клуба АПЛ

В СМИ появилась информация о скаутах Манчестер Юнайтед, посетивших матч Динамо против Бенфики в польском Лодзи. Вроде бы представители "красных дьяволов" наблюдали за игрой голкипера киевлян Георгия Бущана.

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После чего журналист Игорь Бурбас сообщил, что в списке заинтересованных клубов не только клуб из Манчестера. Бущаном интересуются еще две топовые команды АПЛ – Челси и Лестер.

Напомним, что в матче против Бенфики закончился поражением киевлян со счетом 0:2. Бущан пропустил два гола, но Георгий спас свои владения в нескольких моментах.

Бущан уверял, что не покинет Украину

Любопытно, что голкипер Динамо заявлял, что не собирается покидать Украину. В середине июня Бущан рассказывал, что нет никаких конкретных предложений от других клубов, но все устраивает его в столичной команде.

Слова голкипера подтвердил его агент Александр Яковенко. Он открыл занавес, что Бущаном интересуются большие команды Европы, но не стал раскрывать их названия. Однако стабильная игровая практика позволяет Георгию комфортно чувствовать себя в Динамо и не думать о переходе в другие клубы.

Контракт 28-летнего голкипера с "бело-синими" рассчитан до конца июня 2026 года. По данным Transfermarkt, стоимость футболиста оценена в 9 миллионов евро.

Еще после первого матча против Штурма в квалификации Лиги чемпионов Бущан сравнялся с "сухими" поединками с Виталием Ревой и Денисом Бойко. Встреча закончилась минимальной победой Динамо 1:0, а этот матч на ноль стал для Георгия 47-м "сухим" в карьере за киевлян.

В новом сезоне Бущан провел за Динамо 5 матчей, в которых пропустил 4 гола и два поединка отыграл на ноль. В общей сложности провел на футбольном поле 510 минут.