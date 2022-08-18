Три топові клуби АПЛ

У ЗМІ з'явилась інформація про скаутів Манчестер Юнайтед, які відвідали матч Динамо проти Бенфіки у польському Лодзі. Начебто представники "червоних дияволів" спостерігали за грою голкіпера киян Георгія Бущана.

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Після чого журналіст Ігор Бурбас повідомив, що у списку зацікавлених клубів не лише клуб із Манчестера. Бущаном цікавиться ще дві топові команди АПЛ – Челсі та Лестер.

Нагадаємо, що у матч проти Бенфіки закінчився поразкою киян із рахунком 0:2. Бущан пропустив два голи, але Георгій врятував свої володіння в одразу декількох моментах.

Бущан запевняв, що не покине Україну

Цікаво, що голкіпер Динамо заявляв, що не збирається покидати Україну. У середині червня Бущан розповідав, що немає жодних конкретних пропозицій від інших клубів, але його все влаштовує у столичній команді.

Слова голкіпера підтвердив його агент Олександр Яковенко. Він привідкрив завісу, що Бущаном цікавляться великі команди Європи, але не став розкривати їх назви. Однак стабільна ігрова практика дозволяє Георгію комфортно почуватись у Динамо та не думати про перехід в інші клуби.

Контракт 28-річного голкіпера з "біло-синіми" розрахований до кінця червня 2026 року. За даними Transfermarkt, вартість футболіста оцінена у 9 мільйонів євро.

Ще після першого матчу проти Штурма у кваліфікації Ліги чемпіонів Бущан зрівнявся за "сухими" поєдинками з Віталієм Ревою та Денисом Бойком. Зустріч закінчилась мінімальною перемогою Динамо 1:0, а цей матч на нуль став для Георгія 47-м "сухим" у кар'єрі за киян.

До слова. У новому сезоні Бущан провів за Динамо 5 матчів, у яких пропустив 4 голи та два поєдинки відіграв на нуль. Загалом провів на футбольному полі 510 хвилин.