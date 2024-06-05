Ради трансфера украинца лондонское Челси готово отказаться от 100-миллионного лидера итальянского Наполи Виктора Осимхена. Руководство "синих" серьезно рассматривает кандидатуру Артема Довбыка.

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Кто интересуется Артемом Довбыком

Ведь трансферы украинского форварда обойдется "аристократам" вдвое дешевле. В контракт Довбика с Жироной прописана клаусула в размере 40 миллионов евро. Поэтому английский клуб может переключиться с Осимхена на форварда сборной Украины.

Тем более, что в лондонском клубе выступает его земляк Михаил Мудрик. Их связка на поле могла бы приносить результат Челси. Если это так, то Артем может стать первым трансфером под каденцией нового главного тренера "синих" Энцо Марески, который только 3 июня официально возглавил команду.

Феноменальная игра Довбика в клубном сезоне-2023/2024, прошедшем, привлекла внимание топовых клубов Европы. В СМИ появлялась информация об интересе от Наполи, Ювентуса, Милана, Барселоны и мадридского Атлетико. О первом и последнем клубе есть больше всего слухов относительно украинца.

К слову. Артем Довбык стал лучшим бомбардиром Ла Лиги по итогам сезона-2023/2024. Украинец получил трофей Пичичи, наколотив 24 гола в 36-ти матчах. Также в его активе 8 ассистов.

Однако сейчас все мысли Довбыка сконцентрированы на сборной Украины, в составе которой он сыграет на Евро-2024 в Германии. После чего Артем будет думать о своем будущем. Это касается и другого украинского легионера Жироны Виктора Цыганкова, который интересуются клубы из Италии, Англии и других стран.

Напомним, что у Довбыка есть действующий контракт с каталонцами до конца июня 2028-го года.