Недавно Барселона уволила Хави Эрнандеса с должности главного тренера из-за его недоговоренности с Жоаном Лапортой. Его заменит Ганс-Дитер Флик.

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Довбик мог оказаться в Барселоне

Между Робертом Левандовским и Хави Эрнандесом не сложились отношения, поэтому бывший тренер хотел избавиться от поляка. В частности Хави хотел попробовать другой тип центрального нападающего.

Наиболее подходящим вариантом, по мнению экс-наставника, был Артем Довбик, поскольку украинец провел блестящий сезон в Жироне. Однако Роберт Левандовский не собирался покидать клуб.

Идею Эрнандеса не оценили

О своей идее Хави рассказал руководству, однако Жоан Лапорта и Деко стали на защиту Левандовского. Именно поэтому требование Хави не удовлетворили.

В частности агентом поляка является Пини Захави, чья фигура в клубе сейчас важна, поскольку он является одним из ближайших сотрудников президента Жоана Лапорты.

Справка. Роберт Левандовский в сезоне-2023/2024 провел за Барселону 49 матчей, в которых забил 26 голов и передал 9 результативных передач.

Статистика Артема Довбика в сезоне-2023/2024