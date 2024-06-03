Английский клуб заключил 5-летний контракт с новым главным тренером. Также у сотрудничества есть опция возможного продления соглашения еще на один год.

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Преемник Маурисио Почеттино

К своим обязанностям Энцо Мареска приступит уже 1 июля.

Мы рады приветствовать Энцо в Челси. Он зарекомендовал себя как великолепный тренер, который способен достигать впечатляющих результатов с захватывающим и узнаваемым стилем. Энцо произвел на нас глубокое впечатление во время наших переговоров, предшествовавших его назначению. Его амбиции и трудовая этика совпадают с амбициями клуба. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с ним,

– рассказали в лондонском клубе.

Напомним, что итальянский тренер сменил на управляющей должности Маурисио Почеттино, который возглавлял Челси с 1 июля 2023-го года (51 проведенный матч).

Интересно, как с этим назначением изменится игровая практика и судьба Михаил Мудрика в составе "синих".

В сезоне, что прошел, 2023/2024 Челси заняло 6-е место в таблице АПЛ, набрав 63 балла. "Аристократы" отобрались в Лигу конференций-2024/2025.

Что известно о новом тренере Челси Энцо Мареску