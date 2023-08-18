Дніпро-1 за сумою двох матчів третього раунду кваліфікації Ліги Європи поступився чеській Славії (0:3 та 1:1). Свою єврокубкову компанію команда Кучера продовжить в Лізі конференцій, повідомляє 24 Канал.
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Суперником дніпрян стане словацький клуб Спартак з міста Трнава. У третьому раунді кваліфікації Ліги конференцій "білі янголи" пройшли польський Лех – 1:2 та 3:1.
Першу зустріч Дніпро-1 проведе в гостях – 24 серпня. Натомість матч-відповідь відбудеться 31 серпня. До речі, Спартаку не доведеться залишати межі країни, адже Кошице, де проводять домашні поєдинки "спортклубівці", знаходиться в Словаччині.
Переможець двобою потрапить в груповий раунд Ліги конференцій, а невдаха покине єврокубки.
Що відомо про суперника Дніпра-1
- "Золота ера" Спартака Трнава припадає на кінець 1960-х – початок 1970-х років. У сезоні 1968/69 "білі янголи" дійшли до півфіналу Кубка європейських чемпіонів, де програли за сумою двох зустрічей Аяксу.
- У 1973 та 1974 роках Спартак двічі грав у чвертьфіналі Кубка чемпіонів. У ті роки команда 5 разів вигравала "золото" чемпіонату Чехословаччини.
- У новітній період історії команда з Трнави лише одного виграла чемпіонство Словаччини – сезон 2017/18.
- У складі команди грає колишній футболіст харківського Металіста Лукаш Штетіна. Захисник потрапив в команду Маркевича в юному віці, але не зумів пробитися в основу та залишив харків'ян.