Після початку повномасштабної війни росіяни вирішили піти проти УЄФА та включили у склад РФС клуби з Криму. На сезон 2023-2024 у склад Другої ліги ФНЛ (третій за рангом дивізіон) заявились ФК Севастополь та Рубін з Ялти.

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Втім ще у 2014 році після анексії Криму росіяни намагались провернути те саме. Але тоді УЄФА заборонив РФС включати команди з півострова, створивши у цьому регіоні "спеціальний статус".

Після того, як РФС порушив правило УЄФА, УАФ звернулась до союзу з приводу виключення зі свого складу росіян. Втім європейський футбольний союз відреагував досить стримано на очевидний плювок в їх бік.

Ми оцінюємо ситуацію, особливо у світлі рішення 2014 року про заборону кримським клубам брати участь у змаганнях під егідою РФС та створення у Криму "особливої зони" до подальшого повідомлення. Ми перебуваємо у контакті з РФС та УАФ,

– йдеться у заяві організації.

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Відзначимо, що у 2022 році УЄФА та ФІФА виключили всі російські клуби та збірні зі своїх турнірів. При цьому РФС погрожував переходом до азійської конфедерації. Але ці балачки так і залишились ниттям ображених окупантів.

Росіяни сподіваються на швидке повернення до турнірів УЄФА, хоча сама організація виключила таку можливість до закінчення війни в Україні. Тепер у РФС мають виникнути нові проблеми через кримські клуби.